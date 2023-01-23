Фрунзенский районный суд отменил заочное решение о выселении приюта для животных...

Фрунзенский районный суд отменил заочное решение о выселении приюта для животных «Валента».Региональное отделение Ассоциации юристов России и Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ совместно с представителем приюта продолжат защищать животных, рассказал в своем телеграм-канале Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области, директор Владимирского филиала РАНХиГС.Напомним, иск против "Валенты" подала жительница Владимира, недовольная соседством с собаками. Хозяйке приюта Валентине Соковой дали месяц, чтобы подыскать для животных другое место. Или оспорить вердикт суда. К делу подключилось региональное отделение Ассоциации юристов.Фото: Pexels.com