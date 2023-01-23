Глава города Владимира Дмитрий Наумов сообщил, что 23 января проведет предметную встречу по привлечению инфраструктурного кредита, в том числе на обновление общественного транспорта.

Глава города Владимира Дмитрий Наумов сообщил, что 23 января проведет предметную встречу по привлечению инфраструктурного кредита, в том числе на обновление общественного транспорта. «Любая техника может выходить из строя, но безопасность пассажирских перевозок – превыше всего. Сегодня у меня была запланирована предметная рабочая встреча по привлечению инфраструктурного бюджетного кредита, в том числе на обновление общественного