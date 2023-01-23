23 января 2023 года православная церковь чтит память Григория Богослова.

23 января 2023 года православная церковь чтит память Григория Богослова.ИсторияГригорий Богословстал священником в 361 году в Каппадокии. Чуть позже он стал епископом в городеСасима.Вместе с братомВасилием Великим Святой боролся против арианской ереси. После ложного обвинениябыл отправлен в Анкиру и низложен в сане.До конца жизниГригорий был защитником православия, ревностно относился к своему учению. Отличался ве­ли­ко­ду­ши­ем, тер­пе­ни­еми ми­ро­лю­би­ем.Традиции и приметы23 января на Русиначинали планировать весенние работы. Первый осмотр инветаря, подготовкакалендаря. В доме также перебиралось зерно — для скорой посадки.Крупное зернооставляли для поля, мелкое отправляли же на мельницу.Следили и запогодой:Если на стогеснега лежит иней — лето будет сырым.Безоблачное иясное небо сулит раннюю весну.Высокие облака кхорошей и ясной погоде.Что нельзя делать23 январяЗапрещено выбрасыватькрошки со стола, чтобы не навлечь болезни.Нельзя бездельничатьв Григорьев день, чтобы Святой благоволил к верующему.23 января ненужно жаловаться на судьбу. Так возникнет еще больше неприятностей и проблем.Нельзя выносить из дома мусор после захода солнца.