Из Владимирской области в зону СВО прибыл груз из 83 позиций. Как сообщает правительство...

Из Владимирской области в зону СВО прибыл груз из 83 позиций.Как сообщает правительство Владимирской области, на днях в зону проведения специальной военной операции регион направил очередную партию помощи. Основу составили запчасти для грузовиков «КамАЗ» и «Урал».И вот, очередная партия груза прибыла на место. В списке отправленных запчастей 85 позиций: покрышки для большегрузов, аккумуляторы, расходники и пр. Их закупили совместно с коллективом ВлГУ.Отметим, что для бойцов также было собрано 300 посылок в рамках акции «Подарок солдату».Фото: Правительство Владимирской области; кадр из видео телеграм-канала "SVOi_region22"