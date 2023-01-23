Что такое личные границы и как их выстраивать с родителями?

Что такое личные границы и как их выстраивать с родителями?Последние годы вобществе все крепче устанавливается принцип защиты личных границ. Речь идет нетолько о личной правоте, но и защите своего мнения и желаний. Как правило,договориться людям одного поколения гораздо проще, чем разных. Особенно, еслиречь идет о родителях. Но как уже взрослому человек защитить свое мнение приобщении с родителями, не испортив при этом отношений?Психолог и докторнаук Юлия Хадарцева поделилась тремя советами, как общаться с родными, есливзгляды не совпадают.Прежде всего, начнитеразговоре с позиции "Я". Не используйте "ты-понятия", аподелитель своими чувствами и переживаниями по теме. Не обвиняйте собеседника,не настаивайте на правоте, и не учите.Во-вторых,проявите уважение. Покажите родителям, что вам важно их мнение, даже если вы несогласны. В голове всегда стоит помнить — истины не существует, у каждогочеловека может быть свой взгляд на устройство мира.И, конечно,помните — отношения с близкими гораздо важнее любого спора. Взрослый человекспособен принимать точку зрения оппонента. Вы не можете перевоспитатьродителей, и никто не обязан делать так, как вы сказали."В семейнойсистеме родители находятся на ступень выше, и наша задача не обучать их, апринять такими, какие они есть", — поясняет эксперт.