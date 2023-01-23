Люди во время второй стадии алкоголизма страдают бессонницей. Главный Такое заявление сделал нарколог Курганской области Павел Подорванов. Есть три стадии алкогольной зависимости: ..

Люди во время второй стадии алкоголизма страдают бессонницей. Главный Такое заявление сделал нарколог Курганской области Павел Подорванов."Есть три стадии алкогольной зависимости: первая — психическая, вторая — физическая и третья — конечная стадия, когда уже происходит распад личности. Во время второй стадии организм требует дозу алкоголя, у пьющего может портиться настроение, появляется апатия, слабость, тремор конечностей, бессонница, раздражительность. Психологически человеку тяжело, он начинает пить больше", — цитирует специалиста .