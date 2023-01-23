Владимирскую администрацию оштрафуют за недобросовестную уборку снега. Прокуратура провела мониторинг состояния городских территорий и дорог. В итоге в работе коммунальных служб выявили

Владимирскую администрацию оштрафуют за недобросовестную уборку снега. Прокуратура провела мониторинг состояния городских территорий и дорог. В итоге в работе коммунальных служб выявили массу недостатков. На замглавы администрации города Глеба Серегина завели административное дело. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей. Кроме того, в адрес главы города внесено представление об устранение выявленных нарушений. Татьяна Логинова, старший