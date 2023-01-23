Как две женщины оказались замешаны в одной истории?

Как две женщины оказались замешаны в одной истории?Конфликт между экс-балеринойБольшого театра Анастасией Волочковой и солисткой группы "Стрелки"Екатериной Любомской начался еще летом. Соседки по элитному поселку, женщины несмогли найти общий язык во время разбирательства с управляющей компанией. Волочковазаняла то сторону Любомской, то совершенно противоположную.Екатерина нестала прощать Анастасию и пошла в суд. Причиной стали публичные оскорблениябалерины в адрес певицы. Конечно, суд поддержал сторону Радистки Кэт, вот толькоцена за выигрыш оказалась слишком высока — Волочкова довела солистку добольничной койки."Это мнестоило микроинсульта прям в процессе", — рассказала Екатерина Любомская.По словам женщины,это произошло прямо в зале суда. Пока Анастасия Волочкова выдавала умозаключенияпо поводу певицы, левая сторона Любомская просто перекосилась. Врачи поставилидиагноз "гипертонический криз" на фоне стресса.Интересно, что нив социальных сетях, ни в интервью Анастасия Волочкова не упоминала этот эпизод.Показавшая свои прелести в всей красе во время отдыха на Мальдивах балериназанята только собой. Этим она советует заняться и всем своим поклонникам.