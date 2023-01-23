На текущей неделе в Москве незначительно похолодает. Кроме того, ближе к выходным количество осадков в столице может увеличиться. Такими данными поделилась ведущий специалист ..

На текущей неделе в Москве незначительно похолодает. Кроме того, ближе к выходным количество осадков в столице может увеличиться. Такими данными поделилась ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова."В начале следующей недели самая холодная ночь будет 24 января. В ночь на 24-е число температура в Москве составит порядка -9...-11 °С, дневная — -5...-7 °С", — цитирует специалиста .