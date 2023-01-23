Муромский, Гусь-Хрустальный и Ковровский районы стали лидерами по числу пьяных штрафов. В 2022...

Муромский, Гусь-Хрустальный и Ковровский районы стали лидерами по числу "пьяных" штрафов.В 2022 году судебные приставы Владимирской области взыскали с водителей, севших за руль «под алкоголем», более 35,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России нашего региона.За 12 месяцев прошлого года возбуждено 1516 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ («управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения») и ст. 12.26 КоАП РФ («невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).Отметим, что все привлеченные к ответственности по данной статье были лишены водительских прав.Сообщается, что лидерами по принудительному взысканию «пьяных» штрафов стали Муромский, Гусь-Хрустальный и Ковровский районы.Фото: pxfuel.com