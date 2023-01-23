Народные приметы на 24 января 2023: что должно быть на столе в Федосеев день, чтобы защититься от...

Народные приметы на 24 января 2023: что должно быть на столе в Федосеев день, чтобы защититься от болезней?24 января 2022 года православные христиане чтят память о святом Феодосии Великом, основоположнике общежительных монастырей. В народе этот праздник называет Федосеевым днем.Феодосий Великий родился в Каппадокии, в богатой семье. Но несмотря на это, решил вести подвижнический образ жизни. Покинув родной дом, отправился в Палестину, где поселился в пещере, в которой прожил 30 лет, беспрестанно молясь. Феодосий основал монастырь, у святого было много последователей, к нему приходило множество людей за знаниями. По преданию, он творил чудеса и исцелял людей от болезней.В народе день получил название Федосей-весняка, поскольку по погоде в этот день можно было определить, как скоро придет весна. Чтобы поторопить наступление тепла, в этот день брали большое колесо, как символ солнца, и катили его по улицам.Вечером в день Федосея собирались большими компаниями и накрывали большие столы. На них непременно должны были быть мед и варенье из земляники, малины, черники, брусники и клюквы. На Руси верили, что эти продукты обладают целебными свойствами и защищают от любых болезней.Чего не стоит делать 24 января?В этот день нельзя отправляться в дальний путь, ходить в одиночку в лес или незнакомые и безлюдные места. Нужно одеваться по погоде. Наши предки верили, что в это время может быть особенно сильным и коварным мороз.Нельзя пользоваться острыми режущими и колющими предметами. К примеру, хлеб в этот день нельзя резать ножом — только ломать. Иначе можно серьезно пораниться. Также не стоит стричься - тот, кто острижет волосы в этот день, укоротит свою жизнь.Запрещено в этот день оставаться грязным, не умываться с утра, носить грязную одежду. Помыться в бане, обычной ванне или душе — отпугнуть болезни.Нельзя также спорить и ругаться, переезжать на новое место, переходить с одной работы на другую — на новом месте всё равно ничего не получится.Запрещено делать такие фотографии, которые предполагают самолюбование (селфи) — в противном случае можете навлечь на себя беду.В этот день лучше не давать в долг, вообще лучше исключить любые финансовые операции, особенно связанные с крупными тратами. Иначе следующие несколько месяцев вы сами проведете в нужде, или, как минимум, ваши доходы снизятся.По приметам, нельзя в Федосеев день пускать в дом чужую кошку — она может принести с собой чужие проблемы или даже смерть.Народные приметы 24 января:• Оттепель в этот день предвещает раннюю и затяжную весну.• Мороз – к позднему посеву яровых.• Туман и полная воды прорубь – к большому разливу рек весной.• Редкие облака – к морозу.• Погода дня указывает, каким будет ноябрь.• Если собака скулит, а кошка ворчит, то скоро заболеет хозяин или хозяйка дома.• Чужая кошка во двор зашла – жди известия о смерти.• Птица в окно стукнула – получите хорошую весть.• Снег с утра – к трескучим морозам, которые не скоро пройдут.• Эхо в лесу далеко слышно – к морозной погоде.• Овцы громко блеют, беспокойно себя ведут и сбиваются в угол – к ненастью.• Корова ногами трясет – к холодам.• Овцы дерутся между собой – к ветру.• У овец шерсть мокрая – к дождливому году.• Мороз — холода затянутся, потепления долго не будет.• Если день необыкновенно тёплый, жаркий, с капелью — скоро наступят морозы, которые долго не отступят.• Облака плывут против ветра — к снегопаду.Фото: pxfuel.com/