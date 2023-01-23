После ухода второго мужа Клара Новикова пустилась во все тяжкие.

После ухода второго мужа Клара Новикова пустилась во все тяжкие.76-летняя рыжеволосаязвезда "Аншлага" Клара Новикова разоткровенничалась со зрителями.Оказывается, в жизни юмористки появился новый мужчина, да еще и младше самой Новиковой.По словам женщины, в ее жизни были разные мужчины, много достойных, а теперьпоявился и такой. Поклонники уже пошутили, что всему виной звездные подруги,коллеги по цену и их молодые кавалеры и возлюбленные."Муж – этоже не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот, я и воспитываю", —заявила со сцены Клара Новикова.Но в этот разженщина не торопится отправиться в ЗАГС. Сейчас ей подходят отношения и безштампа, а новый поход она планирует только ради завещания. Напомним, что КлараБорисовна была дважды замужем. С первым супругом Виктором она прожила 10 лет, авот со вторым Юрием почти 35 лет. Скорее всего, пара жила бы и дальше, если быне трагедия. В 2009 году мужчина скончался после неудачной операции на сердце.Пока КлараНовикова не показывает своего возлюбленного, а только рассказывает о нем. Неудивительно,ведь после смерти супругу Новикова очень долго отмалчивалась о своем статусе. Оттаких привычек непросто отказаться.