После ухода второго мужа Клара Новикова пустилась во все тяжкие.
После ухода второго мужа Клара Новикова пустилась во все тяжкие.
76-летняя рыжеволосая
звезда "Аншлага" Клара Новикова разоткровенничалась со зрителями.
Оказывается, в жизни юмористки появился новый мужчина, да еще и младше самой Новиковой.
По словам женщины, в ее жизни были разные мужчины, много достойных, а теперь
появился и такой. Поклонники уже пошутили, что всему виной звездные подруги,
коллеги по цену и их молодые кавалеры и возлюбленные.
"Муж – это
же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот, я и воспитываю", —
заявила со сцены Клара Новикова.
Но в этот раз
женщина не торопится отправиться в ЗАГС. Сейчас ей подходят отношения и без
штампа, а новый поход она планирует только ради завещания. Напомним, что Клара
Борисовна была дважды замужем. С первым супругом Виктором она прожила 10 лет, а
вот со вторым Юрием почти 35 лет. Скорее всего, пара жила бы и дальше, если бы
не трагедия. В 2009 году мужчина скончался после неудачной операции на сердце.
Пока Клара
Новикова не показывает своего возлюбленного, а только рассказывает о нем. Неудивительно,
ведь после смерти супругу Новикова очень долго отмалчивалась о своем статусе. От
таких привычек непросто отказаться.