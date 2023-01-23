Чтобы ни случилось, поклонники все равно будут любить Настю Ивлееву.

Чтобы ни случилось, поклонники все равно будут любить Настю Ивлееву.В прошлом году наэкранах появилась первая серьезная актерская работа блогера Насти Ивлеевой.Девушка снялась в фильме "Монастырь", сюжет которого крутится вокруг эскортницы,укрывающейся в стенах религиозного мира. Попавшую в монастырь героиню НастиИвлеевой ждут серьезные трансформации.После премьеры фильма31-летняя блогерша продолжила активно вести свои социальные сети. В периодпраздников поклонники заметили небольшие перемены в лице звезды. Настя,конечно, не скрывает, что регулярно посещает косметолога, но в этот раз что-топошло не так. Фото Ивлеевой для осмотрела врач-дерматолог и косметолог ОльгаЗабненкова.По словамэксперта, в лице Насти Ивлеевой оказалось слишком много препаратаботулотоксина, или по-другому ботокса. Чрезмерные дозы и неправильное введение даетнегативный эффект вместо желаемого, в результате лицо становится неподвижно, анижняя губа неестественно опускается."Хотели каклучше — получили как бывает", — досадно подмечает врач-косметолог.Однако, не всетак страшно. Действие препарата сходит на нет через несколько месяцев. По прогнозамэксперта, полгода и лицо Насти Ивлеевой будет таким же, как и до всех процедур.