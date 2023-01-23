Поклонники актрисы ошарашены.

Поклонники актрисы ошарашены.Народная артистка РСФСР Валентина Талызина в минувшее воскресенье, 22 января, отметила 88-летие. Однако праздник выдающейся отечественной актрисы театра и кино был омрачен. Многие СМИ сообщили, что она потеряла сознание и упала в обморок. Спасать звезду якобы пришлось медикам после экстренной госпитализации.Валентина Талызина известна благодаря многочисленным ролям в кино, однако славу на всю строну ей принесла картина Эльдара Рязанова "Иронии судьбы, Или с легким паром". Разумеется, тысячи поклонников артистки были ошарашены страшной новостью и уже подготовились к худшему.К счастью, дочь актрисы Ксения Хаирова опровергла сообщения о плохом самочувствии своей матери. К слову, единственная наследница Валентины Талызиной пошла по ее стопам и сейчас служит в Театре Российской армии."Это неправда. Бред какой-то…" – заявила женщина. Она подчеркнула также, что Валентина Талызина в свой день рождения не то что бы не чувствовала себя плохо, она даже вышла на сцену и сыграла в спектакле. Об этом Ксения Хаирова рассказала в интервью .Получилось противоречие: с одной стороны, многие СМИ написали об обмороке, с другой, – дочь актрисы назвала это бредом. Наследница звезды также добавила, что вернулась домой ночью и с Валентиной Талызиной отметила ее день рождения.