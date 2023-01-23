Юлия Барановская сделала сложный выбор.

Юлия Барановская сделала сложный выбор.После развода с футболистом Андреем Аршавиным жизнь Юлии Барановской была несладкой. Звезде пришлось в одиночку поднимать на ноги троих детей. На тот момент телеведущая и ее наследники жили в Великобритании, но вскоре встал вопрос о переезде в Москву.Сначала Барановская перебралась в российскую столицу одна. Ей пришлось на время бросить детей в Лондоне, чтобы устроиться на работу и заработать достаточно денег для окончательного переезда. Некоторое время, пока наследники жили и улились в другой стране, Юлия ютилась у друзей. Ее сожителем стал футболист Юрий Жирков, а сожительницей – его жена Инна.Вскоре ведущая шоу "Мужское / Женское" смогла перевести детей из Лондона в Москву, а также обеспечить себе и им безбедную жизнь. Это стало возможным в том числе благодаря работе в популярной передаче и участию в других проектах. Полтора года назад Юлия купила дом в Одинцовском районе Московской области – в коттеджном поселке "Резиденция Рублево".Недавно Юлия Барановская объявила о так называемом браке с соведущим в шоу "Мужское / Женское" Александром Гордоном. Телезвезда отметила: передача выходит в эфир уже девять лет. По словам экс-супруги Андрея Аршавина, это самый долгий брак в жизни 58-летнего журналиста. Подробнее об этом "Дни.ру" ранее.