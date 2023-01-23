Звезды прожили тут 18 лет...

Звезды прожили тут 18 лет...Живущая в Израиле Алла Пугачева на днях заявила, что в России у нее "больше ничего нет". "Ни квартир с домами, ни замка", – пояснила Народная артистка Советского Союза.Кажется, она не врет – сайт Росреестра перестал выдавать данные о замке, который расположен по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Грязь, дом 38Б. То ли звездная семья его продала, то ли закрыла доступ к информации от посторонних.Но пока жена иностранного агента живет в Израиле, прислуге и охране все труднее следить за замком. Встык к ограде Пугачевой и Галкина появилось длинное строение типа "хостел" с одеялами на окнах вместо штор. Если бы певица жила тут, то видела бы этот ужас каждый день.13 января спикер Госдумы в своем телеграм-канале предложил осуждать хулителей Росиси по уголовным статьям, карающим за призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию Вооруженных сил, дополнив "соответствующие статьи УК пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ". Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов пояснил, что пока закон будут принимать и одобрять, имущество будет переписано на третьих лиц. Не исключено, что Пугачева и Галкин именно так и поступили. Иначе в замке может появиться сельский клуб или и вовсе его отдадут под жилье беженцев с Украины.