Мне было не просто приятно. Я расплакалась, – признается Елена Этуш

"Мне было не просто приятно. Я расплакалась", – признается Елена ЭтушЕлена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова...Сегодня ее жизнь посвящена увековечиванию памяти своего легендарного мужа. Ее стараниями появился памятник в подмосковной Долганихе, где у актера была дача, установлена мемориальная доска на доме в Гранатном переулке столицы, появился новый памятник на Новодевичьем... А только что вышла и биографическая книга "Старый знакомый", посвященная, конечно, великому мужу.Елена Этуш по приглашению издательства теперь представляет ее в разных городах страны. На этих встречах всегда аншлаг. И, что интересно, приходит много молодежи.После презентации книги в Екатеринбурге вдова Этуша получила пронзительное письмо от 25-летнего красавчика, как можно понять по фото. Он получил огромное удовольствие от книги и встречи с очаровательной Еленой Этуш. В нее невозможно не влюбиться! "Мне было не просто приятно. Я расплакалась. Значит, все было не зря!" – признается она.Вот цитата из письма парня к вдове актера: "Елена Евгеньевна, вчера на протяжении целого дня я залпом прочитал Вашу книгу, о чем очень жалею, так как такие книги надо смаковать и растягивать на долгое прочтение, но оторваться я был не в силах. Это огромное счастье, что Вы были у Владимира Абрамовича, счастье что Вы есть и у нас. Равных Вам жен я не припомню! По уровню Вашего участия в сохранении памяти моего любимого актера и Вашего мужа. Ваши слезы я не могу забыть, особенно после слов Владимира Абрамовича из фильма "Скоро все закончится".