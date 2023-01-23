Известный продюсер, композитор и исполнительница Almarie (Мария Альварес) после успешного выхода двух альбомов Когда ты рядом и Путь к звездам, набравшим более миллиона прослушиваний по всему миру, порадовала своих поклонников не только недавно вышедшим релизом Поставим точку, но и анонсом книги, которую пообещала вскоре выпустить.

Известный продюсер, композитор и исполнительница Almarie (Мария Альварес) после успешного выхода двух альбомов "Когда ты рядом" и "Путь к звездам", набравшим более миллиона прослушиваний по всему миру, порадовала своих поклонников не только недавно вышедшим релизом "Поставим точку", но и анонсом книги, которую пообещала вскоре выпустить."Ежедневно ко мне обращается большое количество людей, чтобы найти ответы на свои вопросы... И я подумала, а почему бы не написать книгу с универсальными советами для сферы взаимоотношений, например? Сегодня я уже приступила к ней, а в скором времени планирую довести это дело до конца", – поделилась исполнительница.Помимо музыки Мария занимается астрологией, и психологией и имеет огромную аудиторию (несколько сотен тысяч человек, в т.ч. на Яндекс Дзен), которые прислушиваются к ее советам и обращаются за индивидуальной консультацией. Среди них много успешных и популярных персон. Но не всегда есть возможность получить личную консультацию, поэтому книга просто необходима.