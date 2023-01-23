21 января отмечается День памяти В.И. Ленина: он скончался в этот день в 1924 году.

21 января отмечается День памяти В.И. Ленина: он скончался в этот день в 1924 году. Еще при его жизни литераторы, художники, композиторы стали посвящать вождю мирового пролетариата свою «нетленку». В каждом населенном пункте в кабинетах руководителей и на городских локациях встречался Ильич со знаменитым лукавым прищуром глаз. А вот в провинциальном Александрове памятник Ленину появился одним из первых – еще при его жизни, 7 ноября 1919 года. Многие краеведы считают, что этот артефакт утерян. Но есть очень большая вероятность, что один из двух бюстов, хранящихся в музее-заповеднике «Александровская слобода», как раз тот самый памятник вождю, установленный на ул. Революции. Его создал в 1919 году советский скульптор Г.Д. Алексеев. Уникальность скульптуры в том, что делалась она по наброскам с натуры, т.е. с вождя в его кабинете. Работу признали чрезвычайно удачной, и такие бюсты установили в 29 городах, в том числе и у нас. Надо сказать, что музейный экспонат довольно громоздкий – почти метр на метр – и очень тяжелый. Это и понятно, ведь он «уличный».В противовес гиганту есть еще один тематический фондовый предмет, практически невесомый. В те же годы, о которых идет речь, в г.Струнино на хлопчатобумажном комбинате «5-й Октябрь» (бывшая барановская мануфактура) активно выпускали агиттекстиль. В коллекции музее-заповеднике «Александровская слобода» есть редкий экспонат этой серии. В год смерти Ильича ограниченным тиражом был выпущен платок с пролетарскими вождями – в центре В.И. Ленин, а по углам К.Маркс, Ф.Энгельс, М.Калинин и Л.Троцкий. Кстати, интересный факт – после исключения Троцкого из партии его портрет был вырезан со всех платков. Но музейщики, не боясь «расстрельной» статьи и обвинения в троцкизме, сохранили свой экземпляр в первозданном виде. И сегодня, отдавая дань человеку, повернувшему ход истории, мы смотрим на музейных ровесников революционного кумира и вспоминаем, как это было...