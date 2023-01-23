В Коврове задержали местного жителя, который культивировал у себя в гараже растения конопли. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по Владимирской области. Как установило следствие,

В Коврове задержали местного жителя, который культивировал у себя в гараже растения конопли. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по Владимирской области. Как установило следствие, мужчина вместе со своим знакомым обустроили гаражное помещение системой полива, а также специальным оборудованием и высадили в заранее подготовленную почву растения конопли, за которым затем ухаживали: поливали, пололи, удобряли и