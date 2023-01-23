Фрунзенский районный суд отменил заочное решение о выселении приюта для животных «Валента». Это значит, что дело будет рассмотрено повторно, а пока приют будет продолжать свою деятельность

Фрунзенский районный суд отменил заочное решение о выселении приюта для животных «Валента». Это значит, что дело будет рассмотрено повторно, а пока приют будет продолжать свою деятельность на законных основаниях. Вячеслав Картухин, председатель Владимирского регионального отделения Ассоциации юристов России Судья посчитала, что заочное решение необходимо отменить. Теперь 14 февраля начнется рассмотрение дела, уже в установленном порядке,