Востребованы также районы Гагаринский и Куркино.

Востребованы также районы Гагаринский и Куркино.У покупателей вторичных квартир в Москве наибольшим спросом в прошлом году пользовался район Сокол.Данную локацию многие риелторы называют престижной. С одной стороны, Сокол расположен довольно близко к центральной части города, с другой – здесь есть несколько крупных зеленых зон. Сокол отличается развитым транспортом и хорошей социальной инфраструктурой. На локальном вторичном рынке преобладают квартиры в старых кирпичных зданиях, в том числе "сталинках".На втором месте по популярности оказался район Гагаринский на юго-западе города. Он также считается одним из престижных и хорошо развитых районов столицы. Главное преимущество района Гагаринский – транспортная доступность. Здесь есть и крупные проспекты (Ленинский, Вернадского), и развитая сеть перпендикулярных улиц, а также станции метро и МЦК. Район плотно застроен, но все равно довольно зеленый. В частности, в его состав входит почти треть заказника "Воробьевы горы".На вторичном рынке преобладают старые кирпичные дома, возведенные до 1960 года. На них приходится около 60% от всего предложения.Третье место досталось району Куркино. Это один из самых современных столичных районов. Его расположение за МКАД плохо сказывается на транспортной доступности, зато здесь меньше плотность застройки и много среднеэтажных зданий.Куркино активно застраивался с начала 2000-х годов, поэтому "вторичка" довольно свежая. Кроме квартир в многоэтажных ЖК в Куркино представлены коттеджи и таунхаусы.