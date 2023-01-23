Некоторые пациенты испытывают страх, что могут очнуться на операционном столе в процессе хирургического вмешательства. Доктор медицинских наук, профессор, главный ..

Некоторые пациенты испытывают страх, что могут очнуться на операционном столе в процессе хирургического вмешательства. Доктор медицинских наук, профессор, главный анестезиолог-реаниматолог Тюменской области Наталья Шень рассказала, что такая вероятность исключена."Существуют более глубокие методы оценки утраты сознания, болевой чувствительности или проведения нервного импульса по мускулатуре. Нам недостаточно понять, что пациент уснул. На сегодняшний день большое значение имеет глубина анестезии. В зависимости от операции мы должны поддерживать уровень сна и обезболивания пациента на определенной глубин", — цитирует эксперта .