Можно создавать шедевры, даже не будучи художником.

Можно создавать шедевры, даже не будучи художником.Чтобы получить оригинальный красивый рисунок, обратитесь к технике Эбру. Живопись на воде проста в исполнении, но при этом невероятно богата оттенками и формами.Особенности и нюансы техники эбруОдна из древнейших техник рисования на воде под силу людям любого возраста. Чтобы создавать абстрактные картины, не обязательно знать о перспективе, палитре и других секретах профессиональных художников. Просто доверьтесь чувству и интуиции.В качестве полотна в Эбру используется вода с растворенным в ней загустителем. Специальные краски не растекаются, а плавно переходят в полутона, оставаясь на поверхности. Взмах кистью — и они, как по волшебству, приходят в движение.Чтобы попробовать себя в новом виде творчества, достаточно приобрести специальный набор. Для воды в нем предусмотрен загуститель, который нужно добавить в жидкость согласно инструкции — и можно приступать.Этапы рисованияПодготовьте основу, краски и инструменты. Запаситесь вдохновением, приятными эмоциями — и действуйте:Нанесите несколько капель краски на воду.Проводя по поверхности кистью или гребешком, создавайте абстрактные узоры, волны, линии, спирали. Добавляйте другие тона по своему усмотрению.Когда рисунок будет готов, перенесите его на бумагу. Для этого крепко зафиксируйте бумагу в одной руку и разместите ее над водным холстом, и медленно опускайте по направлению от одного края к другому.Аккуратно поднимите лист бумаги, вытягивая его о бортик ванночки и дайте высохнуть ему около получаса. Можете промокнуть, чтобы убрать лишнюю влагу и прогладить утюгом с обратной стороны после высыхания для выравнивания листа.Как видите, техника простая. Но главная ее прелесть в том, что водная основа позволяет создавать путем смешивания красок сотни оттенков и полутонов, выражать любые нюансы чувств, даже если вы не знакомы с тонкостями рисования. Кроме того, Эбру прекрасно успокаивает и снимает стресс, погружает в медитативное состояние.Откройте для себя живопись на воде и наслаждайтесь творческим процессом, глубоким и проникновенным, как стихия.