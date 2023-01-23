Ургант прервал молчание

Ургант прервал молчаниеНа прошлой неделе россияне активно обсуждали возвращение на экраны любимого многими шоу "Вечерний Ургант". Дело в том, что в Сеть просочились фотографии с Филиппом Киркоровым и знаменитым телеведущим в декорациях, очень похожих на студию программы. Более того, коллега Ивана Урганта Алла Михеева, по словам актрисы Яны Поплавской, в кулуарах говорила о возобновлении съемок."Красная шапочка", к слову, была возмущена этим новостями, ведь она, как и многие россияне, не забыла о шкодливых поступках шоумена прошлой весной: когда он, если верить слухам, покинул родину, а перед этим раскритиковал ее.Впрочем, пока говорить о начале съемок шоу, видимо, рано. На фоне всех этих разговоров и появления снимков Иван Ургант сделал объявление насчет своего возвращения на телеэкраны. Если коротко: пока этого не произошло."Человек, немного похожий на меня, говорит с человеком, совершенно не похожим на Киркорова, – прокомментировал снимки шоумен.Он заверил, что программа остается на паузе, а когда она прекратится, то он "с радостью" повидается в студии с поп-королем отечественной эстрады. Между тем, некоторые телеграм-каналы уже предположили, откуда взялись кадры. Сообщается, что "Вечерний Ургант" якобы возродили в Дубае – ради дня рождения одного предпринимателя.