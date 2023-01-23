Мало кто знает правду о состоянии Романа Костомарова.

Мало кто знает правду о состоянии Романа Костомарова.Роман Костомаров, которого около двух недель назад срочно госпитализировали в Коммунарку, а затем подключили к ЭКМО и ИВЛ, остается в прежнем состоянии. Причем новые данные о том, как организм фигуриста справляется с целым ворохом проблем, приходится добывать буквально с боем. Даже, как утверждают некоторые, близким Костомарова.Например, подруга спортсмена актриса Мария Аниканова убеждена, что жене коматозного Романа Костомарова не говорят всей информации, передает . Кроме того, рассказала она и об утаиваемой, на ее взгляд, информации: убеждена, что пострадал он из-за вируса, попавшего к нему в организм, а вовсе не из-за катания в мороз.ПульмонологСергей Пурясевс позицией Марии Аникановой также согласен: не просто так, по его мнению, Романа Костомарова ввели в искусственную кому. Здоровье спортсмена была так подорвано, что вмешательство помогло переключить все ресурсы организма исключительно на борьбу с инфекцией."Симптомы, которые развивались у него, свидетельствовали о том, что сердечно-сосудистая система не справлялась", – экспертно заявил врач о состоянии Костомарова.Напомним, что сейчас фигуристу официально поставлены диагнозыгрипп В, левосторонняя пневмония и сепсис. Коронавирусная инфекция у Романа Костомарова не обнаружена.