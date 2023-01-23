Московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы, сообщил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, только благодаря Большой кольцевой линии метро появилось свыше шести тысяч новых вакансий.

Московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы, сообщил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, только благодаря Большой кольцевой линии метро появилось свыше шести тысяч новых вакансий.За 10 лет в столичной подземке появилось 31,2 тысячи рабочих мест, уточнил Собянин. На создание новых вакансий влияет активное строительство инфраструктуры метро, написал мэр в своем .В последние годы наиболее популярными профессиями стали машинист электропоезда, дежурный на станции, водитель трамвая, слесарь-электрик по ремонту электроборудования. Также москвичи часто устраиваются электромеханиками, монтерами и обходчиками путей, электромонтерами тяговой подстанции и тоннельными рабочими.Набор специалистов в метрополитен продолжается. Узнать о вакансиях можно в центрах подбора персонала, на или при помощи .В декабре 2022 года Сергей Собянин о завершении строительства Большой кольцевой линии. Мэр провел технический пуск на участке между станциями "Каширская" и "Нижегородская". В ближайшее время поезда поедут с пассажирами.Длина большого метрокольца – более 70 километров. На линии построили 31 станцию. Благодаря БКЛ значительно сократилось время передвижения по городу, у пассажиров появились новые маршруты и пересадки на другие ветки подземки и Московские центральные диаметры (МЦД).В текущем году участка Солнцевской линии до аэропорта Внуково. Новые станции откроют в районах Лианозово и Северный.Продолжится реализация перспективных проектов – Троицкой и Рублево-Архангельской линии. С 2024 года их начнут поэтапно открывать для пассажиров.Сеть Московского метрополитена за последние 11 лет выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.