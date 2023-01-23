Примерившая обручальное кольцо Анна Семенович высказалась об изменах любимого.

Примерившая обручальное кольцо Анна Семенович высказалась об изменах любимого.42-летняя Анна Семеновичв конце прошло года призналась — ее сердце несвободно. Нового избранникиартистка пока не показывает, но поклонники догадались — между Анной и мужчинойуже все серьезно. Пока экс-солистка "Блестящих" подбирает обручальноекольцо, фанаты закидывают ее вопросами о возлюбленном.Так, Семенович заявила,что не смогла бы жить с несостоятельным мужчиной. Навык зарабатывать — это важнаямужская черта по версии звезды. Поклонники предположили, что новый мужчина Аннычеловек не бедный.Не прошла мимо итакая щепетильная тема, как измена. В микроблоге Анна Семенович решила раскрытьэтот вопрос и поделиться своим, слегка нестандартным мнением. По словам звезды,столкнувшаяся с изменой, она бы не хотела знать об похождениях возлюбленного.Однако, с другой стороны, обстоятельства события могут и оправдать мужчину."Сначала я кэтому очень критично относилась. Сейчас мое мнение немножко поменялось: смотрякто, как, когда, с кем и зачем", — рассуждает Анна Семенович.Вот так певица ивыдала все подробности своих отношений. Остается только ждать, когда лицо и имяизбранника Семенович появятся в микроблоге.