Сумма ущерба составила 4 млн рублей.

Трое жителей Суздальского района обвиняются в краже дорогостоящих гербицидов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возраст злоумышленников: от 37 до 49 лет. Их задержали летом прошлого года по заявлениям о хищении химпрепаратов с двух предприятий.По версии следствия, сорвав навесной замок, преступники проникли на склады, откуда на машине вывезли ёмкости с химикатами. Сумма ущерба составила 4 млн рублей.Фигуранты признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд.