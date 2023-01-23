Здоровье все чаще подводит актера Александра Збруева.
Здоровье все чаще подводит актера Александра Збруева.
84-летний актер
театра и кино и звезда "Ленкома" Александр Збруев продолжает свою сценическую
деятельность. Однако, с каждым годом здоровье все сильнее подводит артиста, и ему
приходится подстраивать свой график под лечение. Вот и на днях Збруеву вновь
пришлось встретиться с врачами, увы, не по собственному желанию.
Мужчина
пожаловался на боль в груди, слабость и плохое самочувствие. Вдобавок ко всему
у него поднялось давление, поэтому болеющему артисту вызвали "неотложку".
Вот только ехать с ними до больницы Александр Збруев отказался. Врачи пытались
помочь актеру на месте и им это удалось. Срочная госпитализация не понадобилась.
"Я вам всем отвечаю, что я вас всех очень люблю, что я — тьфу-тьфу —
жив", — заявлял актер во время предыдущей поездки в скорой.
Ранее звезда фильмов
"Большая перемена" и "Все будет хорошо" переболел
коронавирусом. Тяжело болеющему артисту оказывалась регулярная помочь на дому.
От поездок в больницу в большинстве случае Збруев отказывался. От последствий
заболевания мужчина оправляется до сих пор — тяжелый недуг подорвал организм
знаменитого Александра Викторовича.