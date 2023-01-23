Здоровье все чаще подводит актера Александра Збруева.

Здоровье все чаще подводит актера Александра Збруева.84-летний актертеатра и кино и звезда "Ленкома" Александр Збруев продолжает свою сценическуюдеятельность. Однако, с каждым годом здоровье все сильнее подводит артиста, и емуприходится подстраивать свой график под лечение. Вот и на днях Збруеву вновьпришлось встретиться с врачами, увы, не по собственному желанию.Мужчинапожаловался на боль в груди, слабость и плохое самочувствие. Вдобавок ко всемуу него поднялось давление, поэтому болеющему артисту вызвали "неотложку".Вот только ехать с ними до больницы Александр Збруев отказался. Врачи пыталисьпомочь актеру на месте и им это удалось. Срочная госпитализация не понадобилась."Я вам всем отвечаю, что я вас всех очень люблю, что я — тьфу-тьфу —жив", — заявлял актер во время предыдущей поездки в скорой.Ранее звезда фильмов"Большая перемена" и "Все будет хорошо" переболелкоронавирусом. Тяжело болеющему артисту оказывалась регулярная помочь на дому.От поездок в больницу в большинстве случае Збруев отказывался. От последствийзаболевания мужчина оправляется до сих пор — тяжелый недуг подорвал организмзнаменитого Александра Викторовича.