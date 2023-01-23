Галкин* резко сменил пластинку.
Галкин* резко сменил пластинку.
В феврале прошлого года шоумен Максим Галкин* со своей семьей покинул Россию и раскритиковал действия властей. С тех пор от него отвернулись российские поклонники и погнали его вон из страны. Впрочем, он и сам не спешил возвращаться. С тех пор Галкин* гастролирует по миру и зарабатывает деньги, давая концерты с русофобскими шуточками.
С недавних пор шуточки про злых русских пресытились новой публике Максима Галкина*, поэтому он переключился на юмор о гомосексуалистах. Ведь западная публика не будет "хавать" одни и те же плоские шутки, приходится искать новые темы.
Так или иначе, Максим Галкин* уже не поливает так яростно грязью Россию направо и налево, а его репертуар на глазах меняется. Теперь он шутит про русских таксистов-"гомосексуалистов", которые вступают в конфликт с другими людьми на дороге.
Может быть, проблема заключается в другом. Вероятно, что потенциальными клиентами комика за рубежом являются такие же, как и он, покинувшие родину русские. А если люди прожили там уже достаточно много времени, такой юмор им может быть уже попросту непонятен, ведь менталитет меняется, пишет .
Несмотря ни на что, русские диаспоры эмигрантов по своей численности не сравнятся с числом фанатов, проживающих в России. Поэтому Галкин вынужден сменить пластинку, чтобы оставаться на плаву.
Ранее поклонники заподозрили, что Максим Галкин куда-то , а на публике вместо нее выступают одобренные двойники.
* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.