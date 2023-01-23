В Александрове недобросовестный подрядчик заплатит более 1,4 млн рублей за неисполнение условий...

В Александрове недобросовестный подрядчик заплатит более 1,4 млн рублей за неисполнение условий муниципального контракта.На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что 11 апреля 2022 года между ООО «Леострой-НН» и МКУ «УЖКХ Александровского района» был заключен контракт на выполнении работ по капитальному строительству участков тепловых сетей.Отмечается, что цена контракта составила 29 млн рублей.Подготовка объектов теплоснабжения к началу отопительного сезона планировалось завершить не позднее 23 августа 2022 года. Но, увы, медленное исполнение сделало невозможным окончание работ в срок.В отношении заместителя генерального директора ООО «Леострой-НН» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ»).Виновному лицу назначили административный штраф в размере более 1,4 млн рублей.Работы по строительству тепловых сетей в итоге были завершены другим подрядчиком.Фото: pxfuel.com