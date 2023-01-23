Компания не смогла вовремя проложить тепловые сети.

В Александрове подрядчика оштрафовали на 1,4 млн рублей за срыв госконтракта. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области.Компания «Леострой-НН» и УЖКХ Александровского района заключили договор на капремонт и строительство участков теплосетей. Стоимость работ составила 29 млн рублей. Сдать готовые коммуникации фирма обязалась не позже 23 августа 2022 года. Однако прокладка сетей велась медленно, поэтому госучреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.На заместителя гендиректора «ОООшки» завели административное дело. Мировой суд назначил организации штраф. Трубы уложены другим подрядчиком.