Подрядчик затянул со сроками выполнения контракта и получил штраф на кругленькую сумму. Как установила прокуратура, в Александрове был заключен муниципальный контракт по капитальному

Подрядчик затянул со сроками выполнения контракта и получил штраф на кругленькую сумму. Как установила прокуратура, в Александрове был заключен муниципальный контракт по капитальному строительству участков тепловых сетей. Цена вопроса – 29 млн. рублей. С целью своевременной подготовки объектов теплоснабжения к началу отопительного сезона строительные работы планировалось завершить не позднее августа 2022 года. Подрядчик затянул с