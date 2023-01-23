Полиция проводит проверку инцидента.

В Александрове полиция разыскивает живодеров, трёх собак. Местные жители написали заявление в МВД.Трагедия произошла близи деревни Холопово на минувшей неделе. Одно животное выжило. Волонтёры помогли доставить четвероногого в ветклинику. Врачи насчитали 10 пуль. Питомцу сделали операцию. Сейчас её состояние оценивается как стабильное.Уточняется, что особи были привиты, стерилизованы и имели бирки. Полиция проводит проверку инцидента. Люди требуют найти виновников и надеются на возбуждение уголовного дела.