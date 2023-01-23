Александр Нестеренко подорвался на мине.

В Гороховце вдове погибшего на Украине Александра Нестеренко вручили Орден Мужества. Почетную миссию исполнила ио главы администрации Гороховецкого района Оксана Рябовол. Об этом сообщила местная газетаАлександр Геннадьевич родился 8 мая 1995 года в поселке Ковернино Нижегородской области. В 2005 году переехал в Гороховец. Окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени Маргелова. Был распределён в Оренбургскую область, в Тоцкий гарнизон. В 2020 году ему присвоили звание старшего лейтенанта.В июле он отправился на Украину. Командовал разведвзводом. Погиб на территории ДНР, подорвавшись на мине. У офицера остались супруга и четырехлетний сын.