Для семей, эвакуированных с ЛДНР и Украины, также проведены юридические консультации.

В Коврове 21 января для детей беженцев из Украины состоялось рождественско-святочное представление. Мероприятие провела общественная организация АРДИ «СВЕТ».Переселенцев ждала виртуальная экскурсия по памятникам архитектуры всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенным во Владимирской области. Образцовый «Театр Дружбы» показал музыкальную постановку. В конце праздника Дед Мороз и Снегурочка подарили ребятам гостинцы.Для семей, эвакуированных с ЛДНР и Украины, также проведены юридические консультации.