Теперь одному из них грозит до 8 лет тюрьмы.

В Коврове друзья вырастили в гараже 866 кустов конопли. Теперь одному из них грозит до 8 лет тюрьмы.Обвиняемый вместе со знакомым (умер не дождавшись окончания расследования уголовного дела) обустроили помещение системой полива, спецоборудованием и высадили марихуану. Ковровчане бережно ухаживали за травой. Поливали, пололи, удобряли. В результате выросло 866 кустов.Однако в один из дней нарколабораторию накрыли силовики. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Дело рассмотрит городской суд. По инкриминируемой статье фигуранту грозит до 8 лет колонии.