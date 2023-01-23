В Краснодаре мужчина напал на прохожую. Инцидент, как сообщает , случился еще 20 января на улице ул. Ставропольская. Перед потасовкой он сделал девушке замечание по поводу ее внешнего вида, ..

В Краснодаре мужчина напал на прохожую. Инцидент, как сообщает , случился еще 20 января на улице ул. Ставропольская.Перед потасовкой он сделал девушке замечание по поводу ее внешнего вида, так как ему не понравилась ее прическа – ирокез. Девушка отреагировала жестко, по ее словам, спросила у него: "Ты дебил?". Как сообщает , сначала мужчина посмеялся, а через несколько минут вернулся и напал на экстравагантную прохожую и ее подругу.В конфликт вмешались прохожие и помогли девушкам отбиться от краснодарца. Теперь, по данным , в ситуации разбираются правоохранители, проводится проверка.