Цены на недвижимость уже выросли.

Цены на недвижимость уже выросли.Пандемия коронавируса и прошлогодние глобальные политические изменения привели к мировой экономической нестабильности, которая в свою очередь ударила по отечественному рынку жилья. Цены на недвижимость заметно изменились. Конечно, спрос и предложения постепенно приходят к точке равновесия, отечественный рынок активно восстанавливается, однако последствия все еще заметны.К примеру, в 2022 году многие собственники из-за неуверенности сняли квартиры с продаж и перевели их в категорию аренды, а сегодня происходит обратных процесс. Разумеется, сокращение предложения приводит к росту стоимости оставшихся лотов. К слову, количество новых объявлений о сдаче жилья уменьшилось на 18%.По данным газеты "Известия", цены на недвижимость уже выросли. Динамика в ряде городов составляет порядка шести процентов. При этом в целом по стране прогноз удорожание арендных квартир составляет 15%. К слову, повышение цен на жилье в городах-миллионниках зафиксирован на уровне всего одного процента.Как отмечает , аренда недвижимости в России дорожает также из-за того, что многие граждане, покинувшие родину в 2022 году, возвращаются обратно. Однако повышение стоимости съемного жилья эксперты считают элементом стабилизации рынка, потому что ранее она только понижалась.