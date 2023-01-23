В Суздале пройдут всероссийские соревнования по кикбоксингу. В Суздаль съедутся лучшие кикбоксеры...

В Суздале пройдут всероссийские соревнования по кикбоксингу.В Суздаль съедутся лучшие кикбоксеры России.Турнир «Золотое кольцо» объединит на одной площадке 350 спортсменов из 25 регионов страны.24 января – сбор участников25 января – открытие турнира26 января – полуфиналы27 января – финалы и гала-финалыСоревнования будут проводиться в двух дисциплинах - фулл-контакт и лоу-кик.На территории Владимирской области кикбоксингом занимается более 800 человек. В двух спортивных школах открыты отделения по кикбоксингу (МБУ г. Владимира «Спортивная школа олимпийского резерва № 7», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Судогодец»), сообщает Министерство физкультуры и спорта Владимирской области.Фото: Официальный telegram-канал Правительства Владимирской области https://avo.ru/