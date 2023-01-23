В Суздальском районе трое жителей украли емкости с гербицидами на 4 миллиона рублей. Следователи...

В Суздальском районе трое жителей украли емкости с гербицидами на 4 миллиона рублей.Следователи следственного отдела ОМВД России по Суздальскому району завершили расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей.Напомним, мужчины были задержаны в августе прошлого года. Они проникали в складские помещения сельхозпредприятий и крали химические препараты, сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.Злоумышленники удобрение на автомобиле с целью последующей продажи.В первом случае мужчины похитили 1 100 литров гербицидов на сумму более полутора миллионов рублей. Во втором эпизоде собственник предприятия лишился 150 канистр с химпрепаратами стоимостью 2,2 миллиона рублей.Общий материальный ущерб составил почти 4 миллиона рублей. Свою вину фигуранты признали полностью.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pxfuel.com