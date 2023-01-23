В Суздальском районе трое жителей украли емкости с гербицидами на 4 миллиона рублей.
Следователи...
В Суздальском районе трое жителей украли емкости с гербицидами на 4 миллиона рублей.
Следователи следственного отдела ОМВД России по Суздальскому району завершили расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей.
Напомним, мужчины были задержаны в августе прошлого года. Они проникали в складские помещения сельхозпредприятий и крали химические препараты, сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.
Злоумышленники удобрение на автомобиле с целью последующей продажи.
В первом случае мужчины похитили 1 100 литров гербицидов на сумму более полутора миллионов рублей. Во втором эпизоде собственник предприятия лишился 150 канистр с химпрепаратами стоимостью 2,2 миллиона рублей.
Общий материальный ущерб составил почти 4 миллиона рублей. Свою вину фигуранты признали полностью.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pxfuel.com