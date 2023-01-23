Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Рухнула крыша Крыша рухнула прямо на...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Рухнула крышаКрыша рухнула прямо на детскую кровать. К счастью, обошлось жертв. Коммунальное ЧП в Александровском районе.- Судьба "Валенты"Дело о закрытии «Валенты». Суд встал сегодня на сторону приюта, но зоозащитники уже подыскивают себе новое пристанище.- Рейс жизниИ во Владимир прибыли дети-переселенцы из прифронтового района ЛНР. Как прошла эвакуация?