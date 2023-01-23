Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Рухнула крыша
Крыша рухнула прямо на...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Рухнула крыша
Крыша рухнула прямо на детскую кровать. К счастью, обошлось жертв. Коммунальное ЧП в Александровском районе.
- Судьба "Валенты"
Дело о закрытии «Валенты». Суд встал сегодня на сторону приюта, но зоозащитники уже подыскивают себе новое пристанище.
- Рейс жизни
И во Владимир прибыли дети-переселенцы из прифронтового района ЛНР. Как прошла эвакуация?