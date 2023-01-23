Владимирские власти планируют решить проблемы зимней уборки города увеличением количества рабочих и...

Владимирские власти планируют решить проблемы зимней уборки города увеличением количества рабочих и ростом их зарплатУборка дорог и транспорт - это главные темы, которые сегодня обсудили на оперативном совещании у губернатора Владимирской области.Больше всего жалоб после прошедшего на минувшей неделе ледяного дождя поступило от жителей Владимира. Как доложил глава города Дмитрий Наумов, работы по гололеду велись с раннего утра пятницы. Были задействованы все силы и средства, однако не хватает рабочих.Александр Авдеев поручил главе областного центра представить план по увеличению количества занятых в уборке и по зарплате.В прошлом году был существенно обновлен парк коммунальной техники по всему региону, в этом году закупки должны продолжиться. Также нужно заняться привлечением кадров в эту сферу, сообщил губернатор в своем официальном телеграм-канале.«Обновлений требует и общественный транспорт. Не должно быть так, чтобы люди боялись садиться в автобус и переживали за свое здоровье. Как это было, например, сегодня утром во Владимире. Прямо во время поездки загорелся один из автобусов. К счастью, и спасатели, и персонал сработали оперативно. Никто не пострадал, огонь быстро был локализован. В ближайшие два дня число автобусов на данном маршруте будет компенсировано» - рассказал Александр Авдеев в своем телеграм-канале.Транспортная проблема на этой неделе будет обсуждаться с федеральными органами власти на координационном совете.Фото: пресс-служба городской адмнистрации