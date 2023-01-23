Об этом на заседании парламента заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Власти Японии, несмотря на напряжение в отношениях Токио и Москвы, придерживаются собственной позиции, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирных договоренностей с РФ. Об этом на заседании парламента заявил премьер-министр страны Фумио Кисида."Япония будет продолжать придерживаться своей политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", – передает его слова ТАСС.Премьер-министр уточнил, что двусторонние отношения ухудшились после начала специальной военной операции России на Украине.Накануне в Японии заявили, что экономика России выстояла под давлением западных санкций. В местном издании сообщили, что, несмотря на оказанное санкциями Запада влияние на российскую экономику, с серьезными трудностями страна не столкнулась. В материале также отмечается стабильность уровня безработицы в РФ и торговых взаимоотношений России с Индией и Китаем.Ранее Кисида заявил, что в настоящее время мир находится в исторической "поворотной точке". Он отметил, что международное сообщество сталкивается с трудностями в экономике, энергетической и продовольственной безопасности.