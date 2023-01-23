Во Владимире из-за сгоревшего автобуса изменены маршруты движения троллейбусов. Как мы...

Во Владимире из-за сгоревшего автобуса изменены маршруты движения троллейбусов.Как мы рассказывали, сегодня утром во Владимире загорелся пассажирский автобус №24С. Пожар произошел около остановки «Улица Полины Осипенко». Никто из пассажиров не пострадал, водитель уже работает на другой машине.В результате происшествия была повреждена контактная сеть. Маршруты троллейбусов №№ 7, 10 изменены.Троллейбус №7 будет следовать по маршруту:проспект Ленина - ул. Пугачёва — площадь Победы - Левитановский сквер - ул. Пичугина - Садовая площадь - Студёная гора - Золотые ворота - ул. Спасская - ул. Гагарина - ул. Луначарского - Центральный рынок - ул. Мира - Юрьевская застава - ул. Гагарина - ул. Спасская - Золотые ворота - Студёная гора - Садовая площадь - ул. Пичугина - Левитановский сквер - площадь Победы - ул. Пугачёва - проспект Ленина.Пассажирам предлагают воспользоваться автобусом № 7Т, едущим по маршруту: ВЭМЗ - ул. Северная - Дом культуры молодёжи -ул. Полины Осипенко - Рынок «Ополье» - ул. Мира - Юрьевская застава - ул. Гагарина - ул. Спасская - ул. Гагарина - ул. Луначарского - Центральный рынок - Центральный парк - ул. Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - ул. Северная - ВЭМЗ. Проезд будет осуществляться по тарифу и с льготами, действующими в троллейбусе.При пересадке с троллейбуса №7 на автобус № 7Т и обратно повторная оплата взиматься не будет.Троллейбус №10 будет следовать по маршруту:в прямом направлении: ул. Балакирева - Школа № 2 - ул. Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - ул. Белоконской - ул. Гастелло - Владимирский государственный университет - площадь Ленина - Всполье - Юрьевская застава - ул. Гагарина - ул. Спасская - Соборная площадь - Гостиница «Владимир» - Андриановский сквер - Молодежный сквер - ул. Железнодорожная - Вокзальная площадьв обратном направлении: Вокзальная площадь - ул. Железнодорожная - Молодежный сквер - Спортшкола - Гостиница «Владимир» - Соборная площадь - ул. Спасская - ул. Гагарина - ул. Луначарского - Центральный рынок - ул. Мира - Всполье - площадь Ленина - Владимирский государственный университет - ул. Гастелло - ул. Белоконской - Марьинка - Педагогический институт - ул. Красноармейская - Школа № 2 - ул. Балакирева, информирует пресс-служба городской администрации.Мэр города Владимира Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале сообщает, что ремонтные работы на троллейбусной контактной сети на ул. Мира должны завершить сегодня к 16.00-16.30. Как только сеть проверят, движение троллейбусов № 7 и № 10 возобновится по обычным маршрутам.Также градоначальник планирует на сегодняшнем совещании обсудить тему обновления общественного транспорта в областной столице.Фото: https://www.pxfuel.com/