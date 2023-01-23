Как только сеть проверят, движение троллейбусов №7 и №10 возобновится по привычным маршрутам.

Во Владимире к 16 часам обещают отремонтировать троллейбусную контактную сеть. Напомним, что она оказалась повреждена в результате«Работы на улице Мира должны завершиться к 16-16.30. Как только сеть проверят, движение троллейбусов №7 и №10 возобновится по привычным маршрутам», - уточнил мэр города Дмитрий Наумов.Напомним, что на момент ЧП в салоне находились 60 человек. Никто не пострадал. Водитель уже работает на другой машине. Два троллейбуса временно ходят по«Сегодня у меня запланирована рабочая встреча по привлечению инфраструктурного бюджетного кредита, в том числе на обновление автопарка. Проведем эти переговоры в более жёстком формате», - резюмировал градоначальник.Ранее Александр Авдеев предложил для решения транспортных проблем