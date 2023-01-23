Слушания возобновятся 14 февраля.

Во Владимире отменили заочное о закрытии приюта «Валента». Фрунзенский районный суд направил дело на пересмотр.Напомним, что в декабре 2022 года суд постановил прекратить деятельность центра для бездомных животных. Поводом для разбирательств послужила жалоба жительницы города на лай собак и запах экскриментов.После ряда публикаций в СМИ и резонанса, который вызвало решение Фемиды, к проблеме подключились представители власти разных уровней. В случае закрытия учреждения на улице могут остаться почти 200 бездомных собак и кошек.Однако реальной помощи, за исключением юридической поддержки со стороны директора РАНХиГС Вячеслава Картухина, «Валента» пока не получила. С помощью зампреда ЗС вердикт удалось обжаловать. Слушания возобновятся 14 февраля.