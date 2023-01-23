Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 23 января поручил региональному правительству и главе города Владимира Дмитрию Наумову проработать пути увеличения кадрового состава и

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 23 января поручил региональному правительству и главе города Владимира Дмитрию Наумову проработать пути увеличения кадрового состава и зарплат коммунальных работников. Больше всего жалоб после прошедшего на минувшей неделе ледяного дождя, по словам Авдеева, поступило от жителей Владимира. На оперативном совещании в правительстве глава областного центра Дмитрий Наумов отчитался, что работы