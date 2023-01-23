Проводится доследственная проверка.

Во Владимире под мостом через Клязьму найден труп молодого человека. Тело нашли на Крещение - 19 января.Как рассказали в Следкоме, назначена доследственная проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.Смерть могла иметь криминальный характер. На голове обнаружена травма. На вид парню около 25 лет. Личность погибшего устанавливается.Владимирец был одет в чёрно-серую куртку, вязаную кофту, тёмные штаны и кроссовки. Труп пролежал на льду около двух дней.