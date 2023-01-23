Проводится доследственная проверка.
Во Владимире под мостом через Клязьму найден труп молодого человека. Тело нашли на Крещение - 19 января.
Как рассказали в Следкоме, назначена доследственная проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.
Смерть могла иметь криминальный характер. На голове обнаружена травма. На вид парню около 25 лет. Личность погибшего устанавливается.
Владимирец был одет в чёрно-серую куртку, вязаную кофту, тёмные штаны и кроссовки. Труп пролежал на льду около двух дней.